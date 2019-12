Am Freitagabend hat es in der Firma Roland Mills in Bad Langensalza gebrannt. Dabei ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von zwei Millionen Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Millionenschaden durch Feuer - Polizei äußert sich zu Brandursache

Ein Feuer hat einen Sachschaden in Millionenhöhe in einem Mühlenbetrieb in Bad Langensalza angerichtet. Mehrere Maschinen der Roland Mills Ost GmbH wurden nach Polizeiangaben zerstört. Nach ersten Ermittlungen könnte ein technischer Defekt die Ursache für den Brand in dem Unternehmen sein, in dem Getreide zu Mehl verarbeitet wird, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag auf Anfrage. Nach ersten Schätzungen belaufe sich der Sachschaden auf etwa zwei Millionen Euro. Menschen seien nicht verletzt worden.

Nach Polizeiangaben geriet in der Nacht zum Samstag zunächst eine Maschine zur Mehlaufbereitung in Brand. Das Feuer habe sich dann auf weitere Maschinen ausgeweitet und diese zerstört. Durch das Löschwasser der Feuerwehr seien auch Anlagen beschädigt worden.

15 Maschinen sind zerstört oder beschädigt

Eine Maschine sei wahrscheinlich heiß gelaufen. Von einer Verpuffung und einem lauten Knall sei berichtet worden, sagte der Polizeisprecher. 15 Maschinen in dem Unternehmen seien zerstört oder beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache liefen noch, es würden Spezialisten eingeschaltet.

Das Unternehmen verfügt in der Thüringer Kleinstadt nach eigenen Angaben über ein Getreidelager mit einer Größe von 120.000 Tonnen. Der Betrieb könnte jährlich bis zu 280.000 Tonnen Getreide zu Mehl verarbeiten.

Bereits Ende August ist Bad Langensalza von einem größeren Brand heimgesucht worden: Im Verwaltungsgebäude des Landwirtschaftsunternehmens Adib in der Bahnhofstraße war in den Keller-Archivräumen Feuer ausgebrochen.

Brand in Bad Langensalza Brand in Bad Langensalza Im Hauptgebäude des Landwirtschaftsunternehmens Adib in der Bahnhofstraße in Bad Langensalza hat es am Donnerstagmorgen gebrannt. Foto: Online / Feuerwehr Bad Langensalza / Steven Dierbach Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

