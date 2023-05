Mülltonnenbrand in Erfurter Innenstadt verursacht hohen Schaden

Wegen schwerer Brandstiftung musste die Feuerwehr in Erfurt am Mittwochmorgen ausrücken. (Symbolbild)

Erfurt. Eine unbekannte Person hat in Erfurt zwei Mülltonnen angezündet. Das Feuer hat einen großen Schaden verursacht.

Ein Brand hat am Mittwoch in der Erfurter Innenstadt für einen Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro gesorgt. Am frühen Morgen hatte eine unbekannte Person in der Schmidtstedter Straße zwei Mülltonnen in Brand gesetzt.

Das Feuer griff auf ein angrenzendes Wohn- und Geschäftshaus über. Dabei wurden die Fassade, eine Fensterscheibe sowie eine Fleischerei beschädigt. Durch die Hitzeentwicklung wurde außerdem ein geparktes Auto beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen.

