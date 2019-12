Nächstes Weltglockengeläut 2020 in Apolda

Vor dem Hintergrund des Kulturstadtjahres 1999 in Weimar fand in Apolda quasi als Kooperationsveranstaltung erstmals ein Welt-Glocken-Geläut statt. Am 9. Juli 2022 soll es die sechste Auflage geben. Hintergrund dann: 300 Jahre Glockenguss in Apolda.

Einen Rahmenvertrag zur Vorbereitung und Durchführung des Events in zweieinhalb Jahren unterzeichneten Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand für die Stadt und der Geschäftsführer des Vereins Apolda Avantgarde, Hans Jürgen Giese.

Die Vorbereitungen für das Großereignis starten nun allmählich.

Welche Partnerstädte beziehungsweise -stätten im Jahre 2022 einbezogen werden sollen, steht daher noch nicht fest.

Die organisatorischen Fäden laufen jedenfalls wieder beim „Erfinder“ des Weltglockengeläuts, Impresario Micky Remann, zusammen. Er wird die Standorte, an denen einst in Apolda hergestellte Glocken klingen, auswählen und die Kontakte zu den dort Verantwortlichen knüpfen. Zur 6. Veranstaltung sollen dann wie bei den Vor-Veranstaltungen 1999, 2003, 2007, 2012 und 2017 auch diese per Liveübertragung zu hören sein. So können die Bürger, ohne weit reisen zu müssen, unmittelbar miterleben, wie die Glocken klingen.

Sowohl in Apolda als auch an den internationalen Standorten wird es dazu Rahmenprogramme geben.

In Apolda fanden die Weltglockengeläute bereits auf dem Markt, in der Lutherkirche und im Landesgartenschaujahr auf der Bühne in der Herressener Promenade statt.

Weltweit existieren schätzungsweise 20.000 Glocken inklusive Glockenspiele, deren Ursprung in Apolda liegt.

Bislang gab es 28 Partner im In- und Ausland, die sich beteiligten. Sie fanden sich in Philadelphia und Buenos Aires ebenso wie in Windhoek (Namibia), Cusco in Peru und Kathmandu. Auch Sandefjord in Norwegen sowie der Campus der Harvard University spielten schon eine Rolle.

Micky Reman nennt es ein „Zurückklingen an den Heimatort“, er spricht zudem vom „globalisierten Glockengedächtnis Apoldas“.

Diese „langlebigen Kulturgüter“ zu bewahren, die Geschichten um ihre Entstehung, den Transport und den Aufbau zu erzählen, den historischen Kontext zu beleuchten, um all das drehe es sich. Und natürlich darum, alles kultiviert, anspruchsvoll und dennoch volksnah zu präsentieren. Nicht zuletzt bereite man vor, dass die Glocken da und dort via moderner Technik hier in Apolda in ihren spezifischen (Klang-)Räumen erlebt werden können.

Micky Remann könnte sich auch vorstellen, die Geschichten derjenigen Glocken zu recherchieren und zu erzählen, die zerstört wurden. Die Ideen gehen diesem Kulturmanager zumindest nicht aus. Zudem ist das Feld der Glockengeschichten ein sehr weites und obendrein überaus ergiebiges.

Dass die Vorbereitung und Durchführung eines Weltglockengeläutes eine „hochriskante“ Angelegenheit sei, gab Remann zu bedenken. Damit sei sie einem Glockenguss nicht unähnlich. Auch der könne scheitern, gegen das Gesamtkonzept spreche das nicht. Dennoch: Jedes Weltglockengeläut sei anders, ein einfaches „Copy and Paste“ gebe es nicht, so Remann.

Hans Jürgen Giese betonte, dass die Glockentradition mit dem avantgardistischen Projekt Weltglockengeläut seit Jahren in die Welt hinaus getragen werde. Dieses, die Modenacht und der Feininger Turm in Mellingen seien die Projekte, die das Kulturstadtjahr 1999 überdauert hätten, so Bürgermeister Eisenbrand.

Apoldas Kultur-Bürgermeister Volker Heerdegen gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Grande Dame der Glocken, Margarete Schilling, am 9. Juli 2022 mit dabei sein kann. In jenem Jahr nämlich werde sie dann ihren 90. Geburtstag feiern; und das am 4. Juli.

Elke Heinemann, die Vorsitzende der Avantgarde, lobte die hervorragende Zusammenarbeit insbesondere mit Micky Remann. Sie plädierte mit Blick auf das Ereignis für ein ganztägiges Rahmenprogramm, das die Menschen auf den abendlichen Höhepunkt einstimmen soll. Dass es eine Veranstaltung im dann vielleicht schon fertiggestellten neuen Museum geben könne, meinte Volker Heerdegen augenzwinkernd.

Volker Heerdegen kann sich vorstellen, 2022 die Glockenstandorte Nikolaikirche Leipzig, Jerusalems Himmelfahrtskirche und den Französischen Dom zu Berlin einzubeziehen.

Veranstalter des 6. Weltglockengeläuts sind die Kreisstadt Apolda und der Kunstverein Apolda Avantgarde in Zusammenarbeit mit den Apoldaer Kirchgemeinden.

Avantgarde-Geschäftsführer Giese bedankte sich ausdrücklich beim Bürgermeister für das klare Bekenntnis zum Weltglockengeläut. „Ich bin davon überzeugt, dass es Kurator Micky Remann wieder schaffen wird, interessante Glockenpartner in aller Welt für das Projekt zu gewinnen.“