Neue Fallen in der digitalen Welt - Datenklau als Betrugsmasche

6749 Anfragen und Beschwerden hat die Verbraucherzentrale Thüringen im vergangenen Jahr bearbeitet, das sind über 500 Fälle mehr als 2018. Dies zeige, so Geschäftsführer Ralph Walther anlässlich des Weltverbrauchertages am Sonntag, wie wichtig die Arbeit der Thüringer Verbraucherschützer immer noch sei. Den meisten Ärger haben die Verbraucher der Statistik zufolge mit Postdienstleistungen und Internet-Geschäften, im Jahr zuvor lagen diese Themen noch auf Rang 2 hinter den allgemeinen Dienstleistungen.

Als Erfolge des Verbraucherschutzes nennt Walther die Einführung der Musterfeststellungsklage, bei der Verbraucherschützer tausende geschädigte Kunden - wie in der Diesel-Affäre gegen VW - vertreten und den erfolgreichen Kampf gegen unseriöse Schlüsseldienste, die für Notfälle über 1000 Euro verlangten. „Dabei lag der tatsächliche Wert dieser Dienstleistung bei rund 80 Euro“, so Walther. Durch das Verbot von irreführenden Anzeigen im Internet seien diese Betrugsfälle drastisch zurückgegangen. Auch das auf Druck der Verbraucherschützer entstandene Gesetz gegen die Abo-Fallen im Internet habe Wirkung gezeigt: dementsprechende Anfragen seien drastisch zurückgegangen.

Betrügereien am Telefon treffen oft ältere Menschen

Wichtiges Thema derzeit sei die Ausweitung der Bestätigungslösung auf alle Verträge, die am Telefon abgeschlossen werden: „Der Kunde muss alle am Telefon besprochenen Details schriftlich bestätigt bekommen, damit der Vertrag wirksam wird“, ergänzt Ralf Reichertz, Jurist bei der Verbraucherzentrale Thüringen. Betrügereien am Telefon seien immer noch ein wichtiges Thema, das vor allem - aber nicht nur - ältere Menschen betrifft.

Immer öfter beschäftigen neuerdings Fälle von Identitätsdiebstahl und Datenmissbrauch die Verbraucherschützer. „Betrüger beschaffen sich mit allerlei Tricks fremde Ausweis- oder Kontodaten, um damit unseriöse Geschäfte abzuschließen. Die Betroffenen bekommen dann nicht nur die Kosten in Rechnung gestellt, sondern sind auch noch mit ihrem Namen in die Sache verwickelt“, erklärt Ralph Walther.

Das könnte Sie auch interessieren: