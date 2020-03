Neue Kaseee-Kollektion kommt aktuell „federleicht“ daher

Im 13. Jahr gibt es das Label Kaseee inzwischen. Und im mittlerweile 11. Jahr produzieren Katrin Sergejew und ihr achtköpfiges Team nach wie vor ausschließlich in Apolda. Nun stellte die 37-jährige Designerin den ersten Teil ihrer neuen Kollektion namens „federleicht“ öffentlich vor.

Es handelt sich dabei seit ihrem Start in die Selbstständigkeit um die 14. Kollektion, die unter ihrer Regie entworfen und umgesetzt wurde.

Aus der neuen Kollektion heraus lassen sich spielend mindestens 60 verschiedene Outfits zusammenstellen – sowohl für Damen als auch für Herren. Letzteren widmet sich die Designerin bei der Präsentation des zweiten Teils am 2. Mai übrigens noch mehr. So werden die Männer ab Ende März im Ladenlokal in Weimar künftig verstärkt fündig werden. Inzwischen betreibt sie zwei Geschäfte. Eben das in Weimar und eines, schon etwas länger, in Jena. Kunden – selbst Argentinien sind die inzwischen zu finden – kommen allerdings auch in die Produktionsstätte selbst, in die Bukarester Straße in Apolda. Am Wochenende waren es dort rund 120 Gäste, die sich beim Modebrunch das Neueste ansahen, miteinander und mit der Designerin ins Gespräch kamen.

„Federleicht“ also geht es derzeit zu. Designerin Katrin Sergejew „verstofflicht“ darin unter Verwendung von Leinen sowie Funktionsmaterialien ihre Gedanken zu existenziellen Fragen, die sich um Selbstzufriedenheit, mehr Gelassenheit im Alltag und die Konzentration auf das, was gutes Leben im Kern ausmacht, ranken.

Immer wieder Mut finden, so manch Gegenwind widerstehen zu können und neuen Elan zu entwickeln, darum dreht es sich. Wie wichtig es ist, mit Menschen verbunden zu sein, die einem Kraft geben, die motivierend und vertrauensbildend wirken und einen in schwierigen Situationen die Zuversicht nicht verlieren lassen, das erfuhr Katrin Sergejew in ihrer Karriere oft selbst. Ohne den stabilen Hintergrund und ein zuverlässiges Team könne ein einzelner Designer nichts bewirken, ist sie überzeugt.

Dass ihr die unmittelbare Rückkoppelung mit der Kundschaft sehr wichtig ist, betont Katrin Sergejew, wenngleich sie prinzipientreu ist, die typische, asymmetrische „Kaseee-Handschrift“ unangetastet bleibt. Dieses, weil sich in dieser modischen Charakteristik eben auch die Authentizität der Designerin widerspiegelt, die sich auf ihre Berufserfahrung, Trendbewusstsein und zu recht auf ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein stützen kann.

Dass diese Kaseee-Philosophie seit Jahren trägt, belegen Kunden nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, der Schweiz und in den Niederlanden.

Nach wie vor arbeitet sie vor Ort etwa mit dem Lederatelier von Ingo Treu zusammen, ohne den sie wohl von Kahla nie nach Apolda gewechselt wäre. – Was für eine glückliche Fügung also. Geschäftliche Beziehungen bestehen aber auch zur Firma Strickchic von Gerald Rosner. Strick-Ponchos und Schals sind hier die zu nennenden Schnittmengen.

Und was tut sie, um neue Kunden zu interessieren? – Zum Beispiel bietet Katrin Sergejew ein „Einsteiger-Modell“ an, das am Sonntag auch bei der Modenschau zum Frauentag in Zottelstedt zu sehen war. Dabei handelt es sich um das überaus flexibel zu tragende Kleid „von one“ aus elastischem Jerseystoff, das je nach Anlass oder Situation wandelbar ist und im Hause gewissermaßen ein „Dauerprojekt darstellt, das immer wieder verfeinert wird. Typisch Kaseee, könnte man meinen. – Und fände Bestätigung. Offen für andere Mode zu sein, das ist Kaseee. Kein vorn Kein hinten. Kein oben. Kein unten. Flexibel, experimentierfreudig und mit Sicherheit stets auch ein stückweit avantgardistisch, selbst im 13. Jahr.