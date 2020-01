Neuer Geschäftsführer in Vereinsbrauerei Apolda

Seinen ersten Arbeitstag hat Carsten Schütz hinter sich. Mit Jahresbeginn nahm der 36-jährige Familienvater seine Arbeit als Geschäftsführer der Vereinsbrauerei auf. Bis zum Jahresende werden er und Geschäftsführer Detlef Projahn Seite an Seite arbeiten.

Letzterer soll den Nachfolger einarbeiten, so die Vorstellung von Gesellschafter Günter Ramthor und den anderen Eigentümern.

Die Brauerei ist für Carsten Schütz keine unbekanntes Pflaster. 2003 bis 2006 lernte er dort den Beruf des Brauers. Später nahm er ein Studium in Weihenstephan auf, um sich zum Diplom-Braumeister zu qualifizieren. Schütz ist verheiratet, hat einen kleinen Sohn. Mit der Region sei er verwurzelt, wuchs er doch in Umpferstedt auf, wo sich bis heute sein Lebensmittelpunkt befinde, sagte er auf Nachfrage.

Nach der Zeit in Apolda und dem Studium verdiente er sich die schrittweise erste berufliche Meriten als Schicht-, Produktions- und Werkleiter bei der Firma Mitteldeutsche Erfrischungsgetränke Weißenfels, wo für die Schwarz-Gruppe unter anderem Mineralwasser hergestellt wird.

Nun also ist er zurück beim Bier, das er als Produkt ohnehin nie aus den Augen verloren habe, sagt er.

In den kommenden Monaten wird er sich mit den Gegebenheiten der Produktion in Apolda, mit den hiesigen technischen Voraussetzungen und dem Biervertrieb vertraut machen. Dabei setzt er „als Lernender“ auch auf die Kompetenz, das Wissen und die langjährigen Erfahrungen des erfolgreichen Geschäftsführers Detlef Projahn, der 2021 ausscheidet.

Projahn sieht auf die Branche in den nächsten Jahren weitere Umbrüche und damit Herausforderungen auch für mittelständische Brauereien zukommen. Wo es perspektivisch hingehen soll, welche Investition mit Blick auf künftige Herausforderungen auf dem enger werdenden Biermarkt sinnvoll sind, für all das muss der neue Mann an der Spitze Antworten finden. Kurzum: Von Carsten Schütz wird in absehbarer Zeit eine Strategie erwartet, die das Fortbestehen der Firma sichert.