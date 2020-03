Neuer Tauchbottich für Sauna an Schwimmhalle ist in Arbeit

Dass in Apolda nicht nur in der Verwaltung personelle Kontinuität gelebt wird, sondern ebenso in den städtischen Gesellschaften, beweist aktuell Diana Weßler. In diesen Tagen ist es genau 25 Jahre her, dass sie bei der Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft begann; seinerzeit als kaufmännische Angestellte. Ihre ersten Chefs in Apolda hießen damals Bernd Röppenack und Ulrich Burghoff.

Heute ist sie Geschäftsführerin der 2001 gegründeten Apoldaer Beteiligungsgesellschaft (ABG), zu der auch das Freibad und die Schwimmhalle zählen und die damit letztlich den Sportpark Apolda inklusive Hans-Geupel-Stadion sowie Dreifelderhalle für die Stadt Apolda managt beziehungsweise vermarktet. Zum persönlichen Jubiläum überreichte Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand ihr Blumen. Kollegen und weitere Geschäftsführer gratulierten ebenso. Diana Weßler war 2003 zur ABG gewechselt. Bevor sie ab 2016 selbst Geschäftsführerin wurde, waren unter anderem Jens Baumbach und Rüdiger Eisenbrand ihre Vorgesetzten. Das 25-jährige „Betriebsjubiläum“ von Diana Weßler indes gab jetzt lediglich den ungezwungenen Auftakt für ein Gespräch zwischen Eisenbrand, ihr sowie WGA-Chef Sören Rost darüber, wie es in den kommenden Monaten auch angesichts der Corona-Krise weitergehen wird. Trotz der für alle nicht ganz einfachen Umstände ziehe das ABG-Team hervorragend mit, seien alle weiter hochmotiviert, lobt die Chefin zuvorderst. Besonders freue sie sich darüber, dass Nico Kozian nun erfolgreich seine Qualifikation zum Bäderbetriebsmeister abgeschlossen habe. Die ABG habe ihn finanziell bei der Weiterbildung unterstützt und könne jetzt von seinem erweiterten Wissen profitieren, so Weßler. Insgesamt sei das Bäderteam also gut aufgestellt. So habe man unlängst noch jemandem eingestellt, der im Kassenbereich der Schwimmhalle und beim Rehasport im Bewegungsraum eingesetzt wird. Im September werden zudem zwei Auszubildende ihre Lehre bei der ABG beginnen. Sie erlernen den Beruf einer Fachkraft für Bäderbetrieb. Die coronabedingte Schließzeit der Schwimmhalle werde voraussichtlich auch dazu genutzt, notwendige Fliesenarbeiten durchzuführen, die unter normalen Umständen eigentlich erst in der Sommerschließzeit erfolgen, so Diana Weßler. Es gehe aber darum, gerade jetzt so viele Aufträge wie möglich auszulösen, damit die Firmen zu tun haben, ergänzt Sören Rost. Er und Diana Weßler verwiesen zum Beispiel darauf, dass die Herstellung des neuen Sauna-Tauch-Bottichs, der an der Schwimmhalle aufgestellt werden soll, bereits angelaufen sei. Zudem habe man Aufträge bei der Firma Homberger ausgelöst, um die Bestände an nötigen Chemikalien auffüllen zu können. Weiterhin laufe die Feinplanung für die Vergrößerung der Sauna um rund 25 Plätze. Und auch die Vorbereitungen zur Anschaffung der holzbefeuerten mobilen Sauna würden schon in den letzten Zügen liegen. Während Diana Weßler maßgeblich das operative Geschäft der Beteiligungsgesellschaft verantwortet, nimmt die WGA dank kaufmännischer Expertise und Kontakten zu spezialisierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften unter anderem die steuerlichen Aspekte der Holding und die strategischen Aspekte in den Blick. Dieses im Sinne eines allumfassenden Blicks auch auf die anderen zum kommunalen Verbund gehörenden Gesellschaften. Sowohl der steuerliche Querverbund mit der Energieversorgung Apolda als bedeutsamem Unternehmen, mit dessen finanzieller Unterstützung sich die beiden Bäder aufrecht erhalten lassen, als auch die Bäder als „weiche Standortfaktoren“ und Teil der Daseinsfürsorge in einer Stadt sind in ihrer Bedeutung gar nicht hoch genug einzuschätzen, sind sich Stadtoberhaupt und WGA-Geschäftsführer einig. Deshalb auch werde man nicht im Engagement nachlassen, die Beteiligungsgesellschaft und deren Angebote kontinuierlich weiter zu optimieren, meint Diana Weßler zuversichtlich. Anders gesagt: 2020 soll für die Beteiligungsgesellschaft eines der investitionsstärksten Jahre werden – trotz Corona.