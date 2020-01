Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Noch sind Handwerker in der Apoldaer „Grönlandsonne“

Zur Panik bestünde gar kein Grund, versichert Beate Bergmann vom Diakoniewerk Apolda auf Nachfrage und meint damit den angesprochenen erheblichen Zeitverzug beim Anbau an den Altbau Kindertagesstätte „Grönlandsonne“. Die der Stadt zugesagten Aufnahmen von Kindern werde man erfüllen. Pro Monate habe man auch in der jüngeren Vergangenheit zwei bis drei neue Kleinkinder aufgenommen. Das klappe also, Familien und Stadt könnten also unbesorgt sein, sagt sie.

Noch jedenfalls sind die Handwerker im Objekt, das später rund 400 Quadratmeter mehr Nutzfläche zur Betreuung des Nachwuchses bieten soll. Wann wenigsten der Innenausbau im Anbau erledigt ist, dafür möchte Beate Bergmann keinen Termin mehr nennen. Das ist verständlich, immerhin wurden bereits der Sommer 2019 und später Ende Dezember 2019 genannt. Das klappte nicht. Seitens einiger Handwerker und des Planers jedenfalls wird die Beendigung des Innenausbaus mit Ende des nächsten Monats angegeben. Das bleibt abzuwarten. Bei Bauherrin und Betreiberin Diakonie ist man zumindest skeptischer geworden. Der neue Anbau an den Bestandsbau Apoldaer Kita „Grönlandsonne“ (rechts) ist noch in Arbeit. Foto: Dirk Lorenz-Bauer Die Gesamtlage auf dem Bausektor sei indes auch keine leichte, heißt es allenthalben. Nicht wenige Firmen seien schließlich bis über beide Ohren mit Aufträgen zugedeckt, oft würden auf Ausschreibungen hin nur ein bis zwei oder gar keine Angebote abgegeben. Hinzu komme der sich allgemein verfestigende Mangel an Arbeitskräften. Die Folge: Bauverzögerungen nicht nur bei der Apoldaer Kita. Beim Besuch unserer Zeitung auf der Baustelle wurde jedenfalls überall gearbeitet. So beispielsweise durch die Männer der Malerfirma Werner Topf aus Erfurt. Auch Fliesenlegermeister Axel Seibeck aus Eberstedt hatte alle Hände voll zu tun. Obendrein sind Elektriker der Apoldaer Firma Prüfer zugange, um Lampen, Schalter, Dosen und Hauptverteiler zu installieren. Der Linoleum-Fußbodenbelag soll in der kommenden Woche im Erd- und Obergeschoss verlegt werden. Am Dach des Anbaus sind nur noch der Blitzschutz und diverse Verblendungen anzubringen. Der Sanitärbereich im Obergeschoss ist gefliest und ausgestattet. Im Erdgeschoss erfolgt das noch, heißt es beim Planer. Ist der Anbau fertig, werden in ihm und dem Altbauteil der Villa mindestens 47 Kinder betreut. Ob es perspektivisch noch mehr sein werden, wird erst das Betriebserlaubnisverfahren ergeben. Momentan können 30 Kinder betreut werden, mehr gehe im Altbau nicht, so Beate Bergmann. Im Altbau wurden übrigens nach der geförderten Sanierung bereits ab Sommer 2019 wieder Kinder aufgenommen. Im Januar des Vorjahres hatten Stadt und Diakoniewerk Apolda einen Betreibervertrag unterzeichnet. Früher gehörte ihr die Immobilie und der Kindergarten wurde auch von ihr bis Anfang 2016 betrieben, aber das ist Geschichte.