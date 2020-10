Jetzt hat auch die Jubiläums-Auflage des Herbstturnier-Wochenendes des TC Kristall Jena erwischt. Das 20. Turnierwochenende wird nun doch nicht, wie geplant, am 31. Oktober und 1. November im Schützenhaus in Stadtroda über die Bühne gehen.

„Die neue Corona-Allgemeinverfügung des Gesundheitsamtes im Saale-Holzland-Kreis zwingt uns zum Umplanen. Im SHK können wir unser Turnier auf keinen Fall durchführen“, sagte Ralf Brömer vom TC Kristall Jena.

Brömers einzige Hoffnung ist, das Turnier in eine große Sporthalle in Jena verlagern zu können. Die Gespräche mit Kommunale Immobilien Jena (KIJ) laufen bereits. „Es sieht nicht schlecht aus. An unserem Wochenende hätten wir die Chance, in die Halle zu kommen. Sie wäre nach meinem Stand nicht belegt“, sagte Brömer.

Der Mann vom TC Kristall wollte nicht zu viele Hoffnungen versprühen. „Bis spätestens nächsten Mittwoch brauchen wir eine Aussage, ob die Halle in Jena für uns zur Verfügung steht oder nicht. Dieses Zeitfenster haben wir uns gegeben. Schließlich brauchen auch die Tanzpaare Gewissheit, ob sie anreisen können oder nicht.“

Denkbar wäre nur ein Veranstaltungstag. „Das dürfte nicht das Problem sein. Es wäre halt sehr schade, wenn wir das Turnier gänzlich absagen müssten“, sagte Brömer. Was neu geschrieben werden muss, ist das Infektionsschutzkonzept.

Die Planungen mit dem Stadtrodaer Schützenhaus als Veranstaltungsort befanden sich auf der Zielgeraden. 160 Online-Startmeldungen liegen schon vor. Aus ganz Deutschland wollen Tanzpaare anreisen. Vor über zwei Jahrzehnten waren die Jenaer auf der Suche nach einer passenden Räumlichkeit für ihre Turniere. Sie wurden in Stadtroda fündig. Sie trafen auf viel Interesse und vor allem viel Entgegenkommen in der Stadt. „Welcher Turnierveranstalter hat schon das Glück, dass er keine Miete für den Saal bezahlen muss – und das an zwei Tagen. Dieses Sponsoring kann man nicht hoch genug würdigen“, sagte Brömer.