Ortschronisten erkunden Historie der Wasserburg Niederroßla

Unter der Projektüberschrift „Heimat konkret“ trafen sich die Ortschronisten und Heimatpfleger des Weimarer Landes in Niederroßla. Innerhalb dieser Termine werden einzelne Themen der Heimatgeschichte umfassender beleuchtet und stehen im Mittelpunkt, so Viola-Bianka Kießling. Die Verantwortliche für Heimatpflege des Kreises teilt dazu weiter mit, dass der Burg- und Heimatverein Niederroßla zu einer Burgführung eingeladen hatte.

Präsentiert worden seien die Außenanlagen, der Rittersaal, der Gewölbekeller und der neu entstandene Ostflügel. Aufmerksam folgten die Besucher den Ausführungen von Angelika Reimann, Hans-Jürgen Dietsch und Siegfried Lunkenbein.

Die Geschichte der Burg reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück, die südliche Vorburg wurde leider nachdem Krieg abgetragen, um Baumaterial für umliegende Häuser zu gewinnen. Heutzutage präsentiert sich die Kernburg mit dem quadratischen Bergfried, vier Wohnungen im Westflügel, der auch als Sitz der ortsansässigen Vereine und der Gemeindeverwaltung genutzt wird. Zudem gibt es die Turnhalle und das Turmwächterstübchen, das seit einigen Jahren für Radfahrer und Wanderer zur gerngenutzten Raststätte geworden ist.

Der Nordgiebel im Ostflügel hat in neuester Vergangenheit eine eigene Geschichte durchlaufen. 2008 nahmen die Ortsbewohner ein merkwürdiges Grollen und Rumpeln wahr – die Außenwand des Ostflügels war eingestürzt. Mit großem Aufwand und durch die Unterstützung mit Fördermitteln der Sparkasse Mittelthüringen, der Unteren Denkmalschutzbehörde, der Städtebauförderung sowie durch die Unterstützung der damaligen Ministerpräsidentin des Freistaates Thüringen und des Landrates des Weimarer Landes sowie von Einwohnern und Freunden der Burg konnte der Giebel wieder erstehen.

Legendär waren dabei die von Ernst Preller ins Leben gerufenen „unbezahlbaren Gelegenheiten“. Innerhalbfestlicher Veranstaltungen konnten hierbei einzigartige Aktionen ersteigert werden. Da war jeder gern dabei.

2019 konnte das 900-jährige Jubiläum der Ersterwähnung der Wasserburg Niederroßla gefeiert werden. Bisher wurde bereits viel geschafft. Die Burg wurde zum kulturellen Zentrum des Ortes. Jeder tut, was seine Möglichkeiten zulassen. Hier ist es ein Fenster, dort eine Treppenstufe, hier die Sanierung der Burgküche, dort die Gestaltung des Adventsmarktes – alles zum Erhalt der Wasserburg. Auch an ihren Zukunftsträumen ließen die Burgführer die Gäste teilhaben.

Der Burg- und Heimatverein hat es sich zum Ziel gesetzt, den mit 57 Meter höchsten Bergfried Deutschlands in Zukunft begehbar zumachen und das Bohlenzimmer im Ostflügel der Burg wieder in seinen historischen Zustand zu versetzen. Dort soll ein kleines Burgmuseum entstehen. Visionen sind gerade in den jetzigen Tagen unbezahlbar und alle Teilnehmer haben, wie auch die Mitglieder des Burg- und Heimatvereins, diesen Termin genossen, so Viola-Bianka Kießling abschließend.