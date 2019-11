Panzerblitzer misst ab Dienstag in Erfurt - und wechselt den Standort

Ordnungsdezernent Andreas Horn und Axel Apel-Geßner vom Stadtordnungsdienst schauten sich den neuen Panzerblitzer an. Er stand am Dienstag in der Blumenstraße vor der Europaschule.

Für die einen bedeutet er Abzocke, für die anderen das Gefühl von mehr Sicherheit im Straßenverkehr: der Panzerblitzer. Nachdem er vor einiger Zeit testweise in der Stadt aufgestellt worden war, verfügt Erfurt nun über den ersten von zwei autonomen mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen - so der offizielle Name. Die Erfurter kennen die Anlage als Panzerblitzer. Von weitem gleicht er einem großen Lautsprecher. Nur mit Hilfe eines speziellen Anhängers kann der 1350 Kilogramm schwere Blitzer bewegt werden. Am Dienstagvormittag war der Panzerblitzer in der Blumenstraße vor der Europaschule in einem 30er-Abschnitt aufgestellt worden. In den ersten drei Stunden erwischte es 18 Autofahrer, die zu schnell waren.