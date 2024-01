Die New Work Trends in 2024, Podcast-Neuheiten und Kiras große News

Willkommen bei der ersten NEW WORK NOW-Folge des Jahres 2024 und wir wünschen euch ein frohes neues Jahr! Freut euch auf spannende Gespräche rund um den New Work-Ansatz, Neuigkeiten zur zukünftigen Podcastgestaltung und vieles mehr. In dieser Folge gibt Hostin Kira Marie Cremer exklusive Einblicke in die New Work Trends für 2024 und hat zudem eine ganz besondere Ankündigung im Gepäck. Lasst euch überraschen und bleibt dran!

Eure Ideen an diese WhatsApp Nummer als Sprach- oder Textnachrichten: +49 173 5106245 Weitere New Work Trends 2024 findet ihr hier. Das Buch von Kira Marie Cremer ist ab jetzt vorbestellbar und ab dem 26. April 2024 erhältlich. Erwähnte Podcastfolgen: #1 Warm welcome zu New Work Now - Wer war Kira nochmal? #58 Nadine Nobile & Sven Frank | Über New Pay, Trends in der Vergütung und die Gestaltung der neuen Arbeitswelt #61 Tobias Hagenau | Über Glück bei der Arbeit, die Bedeutung einer Teamkultur und das Thema Gründen #73 Das Jahr im Recap | Kira zieht Bilanz und beantwortet eure Fragen WERBUNG: Findet heraus, wie HR und Geschäftsführung endlich den Schulterschluss schaffen, um euer Unternehmen zukunftssicher zu machen. Laden jetzt kostenlos die große HR-Studie 2023 von Personio herunter auf http://www.personio.de/audio Mehr zu Kira: LinkedIn Instagram Mail Produziert von der FUNKE Mediengruppe.