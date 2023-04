7 Achtsamkeit im Arbeitsalltag - Impulse für mehr Leichtigkeit

Du möchtest dich endlich wieder spüren und deinen Alltag mit mehr Leichtigkeit erleben? Dann sei auf die heutige Podcast Folge mit deiner Host Kirsten Schneider gespannt.

Achtsamkeit ist ein wichtiger Bestandteil unseres Wohlbefindens und unserer Leistungsfähigkeit. Insbesondere im Arbeitsalltag kann Achtsamkeit dazu beitragen, Stress zu reduzieren, die Konzentration zu verbessern und ein Gefühl von Leichtigkeit zu schenken. Doch wie kannst du Achtsamkeit im Büroalltag praktizieren?

Genau davon handelt die heutige Podcastfolge. Kirsten Schneider gibt dir wertvolle Tipps, wie man Achtsamkeit in den Alltag integrieren kann und wie du dich wieder spürst, statt im Auto-Pilot Modus den Tag zu erleben. Dazu gehören zum Beispiel, regelmäßige bewusste Momente, wie das bewusst Trinken eines Glas Wassers, das Reinspüren in den Körper, das bewusste Gehen zum nächsten Meeting oder ein achtsamer Start in den Tag. Wenn du mehr davon erfahren möchtest dann hör rein!

In dieser Podcast Folge erfährst du

* Welche Vorteile Achtsamkeit im Alltag bietet

* Wie ein achtsamer Alltag aussehen kann

* Wie du konkret deinen Alltag achtsamer gestalten kannst

* Welche Reflexionsfragen dir helfen Raum für mehr Leichtigkeit zu schaffen

* Wie sich ein achtsamer Arbeitsalltag anfühlt

Wir hoffen sehr, dass dich diese Folge dazu inspiriert, Achtsamkeit in deinen Arbeitsalltag zu integrieren und wieder mit mehr Leichtigkeit deinen Alltag zu erleben.

Vielen Dank fürs Einschalten und empfehlen des Podcasts an Freunde/innen und Kollegen/innen!

Bis dahin keep on Relaxing,

Deine Kirsten

