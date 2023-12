Heldensünder #Habeck, #U17Erfolgsheimnis, Putins Folter mit Bon Jovi

Am #MadMonday verneigt sich der #Mutmachpodcast von #Funke vor #WeltmeisterU17 und feiert deren #hashtagstrategie. Wichtiges, Witziges und Wirres für die neue Woche mit diesen Themen: #Rutenfrost und #Otternase. Elons #MuskLCar oder #Tetrapackauf Rädern. #FiffifuerdenKanzler, #Mixtapespaghetti. #Gurkenwasser. #FrisurendesBoesen. #Sommerreifen. #Melancholiefusili. #40Mrdschnellgespart. Plus: #Politikererklärer Jörg #Quoos verrät, was die Woche wichtig wird. Hallo Furies, bitte melden, das Böse trägt immer Problemfrisuren, Frostpimmel: Wie Kälte die Männerpracht zur Otternase macht. Folge 685.

