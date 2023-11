Essen. Russland versucht Awdijiwka zu umzingeln. Ein ukrainischer Soldat berichtet von seinem dortigen Einsatz in einer Spezialeinheit.

Ukraine-Podcast Kampf um Awdijiwka: „Bachmut war nicht so wichtig“

Soldat „Rubin“ kämpft im Ukraine-Krieg in der Spezialeinheit „Omega“. Diese Einheit wird da eingesetzt, wo die Kämpfe am heftigsten sind. Um die Frontstadt Awdijiwka im Osten des Landes toben aktuell heftige Kämpfe. Jeden Tag sterben Soldaten bei russischen Angriffen. Seine Hoffnung hat „Rubin“ nicht verloren: „Die Verteidigung kann sehr lange aufrechterhalten werden, weil meine Brüder und ich alle motiviert sind und sagen: ‚Was soll's, wir gehen rein‘“.

FUNKE-Reporter Jan Jessen hat „Rubin“ in der Ukraine getroffen. In der neuen Folge unseres Podcasts „So fühlt sich Krieg an“ sprechen sie darüber, warum sich die Kämpfe auf Awdijiwka fokussieren, wie wichtig es ist, die Stadt zu halten und warum die Gegenoffensive weniger erfolgreich war. Die Folge können Sie direkt über den Webplayer am Anfang dieses Artikels hören.

In jeder Folge unseres Podcasts „So fühlt sich Krieg an“ erzählen Betroffene aus der Ukraine ihre Geschichten. Es sind Geschichten voller Trauer und Schmerz, die FUNKE-Reporter Jan Jessen aus der Ukraine mitbringt.

