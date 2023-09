2 Der Meeresspiegel und die Vertreibung aus dem Inselparadies

Prof. Beate Ratter, renommierte Inselforscherin, deckt Mythen über Inseln auf und erklärt was wir von wem über den ansteigenden Meeresspiegel lernen können.

Prof. Beate Ratter ist eine der weltweit führenden Inselforscherinnen und weiß sowohl wie die Menschen auf Norderney in Sachen Klimawandel ticken als auch die Menschen auf den Seychellen. In dieser Folge räumt sie mit falschen Vorstellungen zu vermeintlichen Inselparadiesen auf, erzählt wer in Sachen ansteigender Meeresspiegel von wem lernen kann und warum sie auch mal nach der Rückendeckung des Bundeskanzlers gefragt wird.

PM Beate Ratter:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fclim.2021.785641/full

Übersicht Publikationen Beate Ratter:

https://www.hereon.de/institutes/coastal_systems_analysis_modeling/human_dimensions_coastal_areas/team/098765/index.php.de

PMs zur Hamburg-Umfrage:

https://www.hereon.de/innovation_transfer/communication_media/news/102453/index.php.de

https://www.hereon.de/innovation_transfer/communication_media/news/099708/index.php.de

Website Meeresspiegel-Monitor:

https://www.meeresspiegel-monitor.de/

Websites zu Migration und Klimawandel:

https://www.bmz.de/de/themen/klimawandel-und-entwicklung/migration-und-klima

https://www.bpb.de/themen/migration-integration/kurzdossiers/282302/migration-und-klimawandel/

Das Helmholtz-Zentrum Hereon unterstützt den Podcast „Klima, Mensch,

Wandel" mit der wissenschaftlichen Recherche und stellt Audio-Dateien zur

Verfügung.