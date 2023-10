Podcast - Road to Glory 117. Michael Schulte: „Gib dich dem Fluss des Lebens hin - dann kann am Ende alles gut werden.“

Mein heutiger Gast ist Michael Schulte - und seit seinem vierten Platz beim Eurovision Song Contest 2018 mit dem Song „You Let Me Walk Alone“ hat der gebürtige Eckernförder ein Dauerabo in den Charts.

Dabei musste Michael nach seinem vielversprechenden Karriere-Start mit dem dritten Platz in der Casting-Show „The Voice of Germany" eine längere kommerzielle Durststrecke überstehen, bis ihm durch den ESC dann endlich der endgültige Durchbruch gelang.

Wer meinen Podcast schon länger verfolgt, der weiß, dass ich Promis auch immer wieder mal privat zu Gast habe. Und nach Sasha, Steven Gätjen, Annett Louisan, Stefanie Kloß von „Silbermond“, Johannes Strate oder Sylvie Meis konnte ich diesmal Michael Schulte in meiner Wohnküche mit entspannendem Wasserblick begrüßen. Und was soll ich sagen: In dieser ebenso entspannenden wie privaten Atmosphäre kam bislang jeder meiner Gäste in beste Plauderlaune…

Wir sprechen über Michaels neues Album „Remember Me“, Vergänglichkeit und Loslassen, künstliche Intelligenz in der Musik, seine tiefe Freundschaft mit Max Giesinger und die große Frage, was am Ende des Lebens von einem bleibt.

Michael verrät, warum er sich mit Ende 20 bereits damit abgefunden hatte, mit seiner Musik keinen Erfolg zu haben, wie oft er heute noch an seinen viel zu früh verstorbenen Vater denkt und wie sehr ihn sein Leben als zweifacher Papa verändert hat.

