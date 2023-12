"Umarme deine Fehler, Schatz"

Was ist eigentlich ein Fehler? Warum fällt es uns so schwer, Fehler zuzugeben? Wie lassen sich Fehler wieder gut machen? Und was sagt die Fehlerpsychologie? Suse und Hajo Schumacher widmen sich im Mutmachpodcast von Funke der komplexen deutschen Fehlerkultur. Die Themen: Fünf Sorten Fehler. Die Kunst, die eigenen Fehler zu umarmen. Die Theorie von der beschleunigten Fehlerspirale. Unsere eingebauten Wahrnehmungsfehler. Fehler, die sich als Segen erweisen. Die Hierarchie der Fehler. Warum die Hyperkomplexität Fehler begünstigt. Warum Müdigkeit zu dramatischen Fehlern führt. Plus: BVB-Aktien und andere dramatische Fehlkäufe. Folge 687.

Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren Klartext Verlag. Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de