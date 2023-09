Vier Flaschen: Live mit Günther Jauch auf der MS Europa

Vor 13 Jahren kaufte Fernsehmoderator Günther Jauch das angesehene aber in die Jahre gekommene Weingut Von Othegraven in Kanzem an der Saar.

Vor 13 Jahren kaufte Fernsehmoderator Günther Jauch das angesehene aber in die Jahre gekommene Weingut Von Othegraven in Kanzem an der Saar. In dieser Folge verrät er: “Ich wusste, damals nicht, worauf ich mich da einlasse.“ Doch Jauch hängte sich rein. Jetzt kürte ihn das Weinmagazin „Vinum“ sogar zum Winzer des Jahres. Zusammen mit dem "Wer wird Millionär"- Star verkosten wir: Von Othegraven MAX Riesling trocken 2022, Altenberg Riesling Großes Gewächs 2020, Riesling Kabinett feinherb 2022 und Großer Herrenberger Riesling Kabinett 2020.

Das Weinpaket ist erhältlich unter www.silkes-weinkeller.de/vierflaschen