15 Hungerstreik: Wie wirksam sind extreme Protestformen?

Wie wirksam sind extreme Protestformen gegen den Klimawandel? Um diese Frage geht es in Folge #15 mit dem Klimaaktivisten Simon Helmstedt.

Was haben Kartoffelpürree, Erbensuppe und Sekundenkleber gemeinsam? Richtig: All diese Hilfsmittel wurden von Klimaaktivist:innen der „Letzten Generation“ genutzt, um in extremen Protestaktionen auf ihre Forderungen im Kampf gegen die Klimakrise aufmerksam zu machen – mit ganz schön viel Medienwirbel. In Folge #15 spricht Moderatorin Lena mit dem Klimaaktivisten Simon Helmstedt. Vor der Bundestagswahl im Jahr 2021 hat er eine der drastischsten Protestmaßnahmen ergriffen: Er ist in den Hungerstreik gegangen. Wie er die Aktion rückblickend betrachtet und für wie wirksam er extreme Protestformen hält, das erfahrt ihr in dieser Folge.

