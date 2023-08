Folge 22 #23 Klimaaktivismus in den Medien – mit Vincent Schäfer

Vincent Schäfer ist Klimaaktivist bei der Letzten Generation. Im Folge #23 spricht er darüber, welche Probleme die Darstellung von Aktivismus in den Medien und der Politik mit sich bringt.

Wie werden Klimaaktionen in den Medien verhandelt? Besonders eine klimaaktivistische Gruppe wird aufgrund ihrer Protestaktionen öffentlich sehr kontrovers diskutiert: die Letzte Generation. Vorallem die "Klebeaktionen" und Blockaden im Straßenverkehr lösen Unmut aus, manche werden sogar gewalttätig gegenüber den Aktivist:innen. Andere wiederum befürworten die Protestaktionen des zivilen Ungehorsams und empfinden sie als notwendig, um auf unzureichendes Handeln für den Klimaschutz seitens der Politik aufmerksam zu machen. Moderatorin Sarah spricht in Folge #23 von „Wie wir fühlen" mit Vincent Schäfer. Er ist einer der Aktivisten, gerade mal 20 Jahre alt, und klebt sich hin und wieder für das Klima auf der Straße fest. Im Gespräch erzählt Vincent, wie er in Gewahrsam genommen wurde und welche Probleme entstehen, wenn Aktivist:innen mit Terrorist:innen und Extremist:innen verglichen werden.

