08 Profifußball: Zwischen Leistungssport und Gymnasiallehre – mit Lisa-Marie Weiß

Lisa-Marie Weiß ist 25 Jahre alt, spielt in der ersten Bundesliga bei SV Meppen und unterrichtet nebenher auch noch Physik am Gymnasium.

In der ersten und zweiten Stunde Schwimmunterricht geben und dann zum eigenen Fußballtraining: Lisa-Marie Weiss ist 25 Jahre alt, spielt in der 1. Bundesliga beim SV Meppen und unterrichtet nebenher noch Physik und Sport als Lehrerin am Gymnasium. Wo sie zwischen Trainingseinheiten und Bundesliga-Spielen die Energie hernimmt, an der Schule zu arbeiten, das erzählt sie Moderator Gustav in Folge #08 von „Wie wir fühlen“. Die beiden sprechen auch über die Unterschiede, wie in unserer Gesellschaft auf den Männer- und Frauenfußball geblickt wird. Was Lisa-Marie Weiss jungen Fußballerinnen mit auf den Weg geben kann, die den Traum vom Profifußball haben, das hört ihr in dieser Episode.

