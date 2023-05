12 E-Sport: Hochgespielt an die Weltspitze – mit Valentin Becker

Wie wird man zum E-Sport-Weltmeister? Und welchen Preis zahlt man dafür? Darum geht es in Folge #12 von „Wie wir fühlen“.

Ein dunkler Keller, wenig Sauerstoff und komplett isoliert den ganzen Tag am Gamen: So stellen sich vielleicht einige einen professionellen E-Gamer in Aktion vor. Moderator Felix Krassa hat in Folge #12 von „Wie wir fühlen“ mit seinem Freund und E-Sport Weltmeister Valentin Becker gesprochen. An die Spitze des E-Sports hat sich Valentin mit „Clash of Clans“ gespielt, einem Online-Strategiespiel für mobile Geräte. Dass der E-Sport alles andere als sozial isoliert abläuft und welchen Preis Valentin für seinen Weltmeistertitel zahlen musste, das hört ihr in dieser Folge.

