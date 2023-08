Comedian Tony Bauer - Meine erste Reise (21)

Das Sommerspezial des Mutmachpodcasts von Funke, in dem Prominente über ihre erste Reise erzählen.

„Auf einmal haben Oma und Opa miteinander geredet...“ - Normalen Urlaub kennt Tony Bauer gar nicht. Wegen einer chronischen Krankheit braucht er stets ein Krankenhaus in der Nähe. Im Sommerspezial des Mutmachpodcasts von Funke berichtet der Comedian aus Duisburg-Marxloh von seinen ganz besonderen Ferienerlebnissen: von Minigolf in Norddeich, von der Ente, die Gummibärchen verspeiste und vom angesäuselten Hassan, der das Tandem in den Graben setzte.

Meine erste Reise – das Sommerspezial des Mutmachpodcasts von Funke. Kurz, aber täglich berichten Prominente vom ersten Mal ganz allein unterwegs, von Liebe, Drama, Drogen, Affären, Verhaftungen, Kohldampf und chronisch leeren Portemonnaies. Mit dabei: Micky Beisenherz, Dunja Hayali, Justizminister Marco Buschmann, SPD-Chefin Saskia Esken, BDI-Chef Siegfried Rußwurm, Verlegerin Julia Becker, ARD-Grande Thomas Baumann, Klimaaktivistin Louisa Neubauer, Quatschmacher Oliver Kalkofe, MdB Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Moderator Jörg Thadeusz, Autorin Anja Goerz, Influencerin Lou Dellert, Zukunftsforscher Tristan Horx, Schriftstellerin Anne Rabe, Comedian Tony Bauer, Schriftsteller Ingo Schulze, Twitter-Gigantin Marie von den Behnken, Liedermacher Rolf Zuckowski, Menschenrechtlerin Düzen Tekkal, Schriftstellerin Verena Hagedorn, Dr. Matthias Marquardt, Fotografin Anne Hufnagl, Staatsrechtler Professor Alexander Thiele, Scherzkeks Peter Wittkamp, Psychologin Anne Otto und viele mehr. Folge 620.