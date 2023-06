Ist Robert Habeck die neue Merkel, Johannes Hillje?

Wie hilft Twitter der AfD? Wie hilft Christian Lindner der AfD? Wie hilft Friedrich Merz der AfD? Und wie kann ein grüner Wirtschaftspatriotismus für Deutschland aussehen? Im Mutmachpodcast von Funke erklärt Strategieberater Johannes Hillje, warum es unklug ist, die Themen der AfD groß zu machen, weshalb Abwehrkoalitionen nicht dauerhaft helfen und warum Friedrich Merz lieber über ökonomisches Wachstum als übers Gendern reden sollte. Was beflügelt die Rechtspopulisten derzeit? Was haben Veganer mit Wärmepumpen zu tun? Wie normal ist die AfD? Plus: Was unter einem „multiplen Verunsicherungskomplex“ zu verstehen ist. Folge 584.

