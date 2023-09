Heute schon Trennstaub verspeist? Staubt der Tintenfisch? Wieviel Staub produziert die Sahara? Die DNA wieviel verschiedener Tiere steckt in einem Teebeutel? Joseph Scheppach hat das Phänomen Staub erforscht und berichtet im Mutmachpodcast von Funke über ganz und gar unstaubige Kuriositäten von Staub, dem geheimen Wunderzeug. Mit dabei: Forscher, die mit dem Staubsauger im Zoo die Eisbären-DNA einfangen - und dabei auch die DNA vom Lachs erwischen, den der Eisbär soeben verspeist hat. Staubwolken, die um die Welt rasen. Die kosmische Kreislaufwirtschaft. Die ewige Weisheit von Crosby, Stills, Nash and Young. Kosmische Popel. Staub unter Wasser. Der Plural von Staub. Warum jeder Mensch seine ganz persönliche Staubwolke hat. Geheime Botschaften im Staub. Plus: Warum heisst der Abstauber eigentlich Abstauber? Folge 654.

