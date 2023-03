Stripperin zum Geburtstag - eine gute Idee?

Backmischung oder Konditorentorte? Riesenparty oder einsames Trinken? Und Geschenke, die niemand braucht. Im Mutmachpodcast von Funke treten Suse, Paul und Hajo Schumacher zum real talk in Sachen Geburtstag an: Was soll der Hype um den Ehrentag? Warum sind Rituale wichtig? Verliert der Geburtstag mit den Jahren an Bedeutung? Was waren die schönsten und die mißratensten Geschenke? Wie war das damals wirklich bei der Geburt? Von "Alles erdenklich Gute“ und „Wir schenken uns nichts“ und all den anderen Flunkereien. Was hat Geschenk mit Gift zu tun? In welchen Ländern giltt es als grob unhöflich, zu früh oder zu spät zu gratulieren. Und warum es am Ende dann doch wieder ganz schön ist. Plus: Wenn das Geschenk in einem mittelscharfen Strip besteht, der den Schenkenden Viel mehr Spaß bereitet als dem Beschenkten. Folge 552.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de