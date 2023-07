„Wie steht Jesus zur Kuscheldroge Ecstasy, Viktor Weber?"

Techno-Gottesdienste, Taufe to go, Gebete für Mensch und Tier - wie der Berliner Pastor Viktor Weber Gläubige in die Kirche lockt.

"Wo in der Bibel steht, dass Jesus und Maria Magdalena in Neonklamotten auf einem Rave am See Genezareth tanzten?“ Techno-Pastor Viktor Weber berichtet im Mutmachpodcast von Funke, ob Gott tatsächlich ein DJ ist, wieso er nichts gegen eine Podcast-Live-Taufe für Paul einzuwenden hat, weshalb die Aktivisten von Fridays for Future moderne Bußprediger sind, warum die Kirchensteuer zunehmend unter Druck gerät, weshalb gerade die Jungen in seiner Gemeinde Wert auf Traditionen legen, warum er zunächst BWL und dann erst Theologie studierte, wie seine Gemeinde auf Musik- und Haustier-Gottesdienste reagiert, warum er die Schöpfung feiert, weshalb er zu selten zum Beten kommt und wie Jesus zur Techno-Droge Ecstasy stehen würde. Plus: So funktioniert die Buße. Folge 596.

