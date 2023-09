Heute schon gefreut? Nein? Kein Problem. Geht ganz einfach, meistens jedenfalls. Suse, Paul und Hajo Schumacher widmen sich am schonungslos offenen Freitag im Mutmachpodcast von Funke der schönste aller Emotionen: Freude. Ist Deutschland ein Freudenmangelgebiet? Ist Freude ein Zeichen von Naivität oder ein Mangel an Kritikfähigkeit? Was sagt die Psychologin Suse zur Heilkraft der Freude? Worüber freut sich Paul und die Generation Z? Und was hat Freude mit Selbstwirksamkeit zu tun? Wir wünschen viel Freude. Plus: Wer Freude teilt, verdoppelt sie.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de