In den nächsten Jahren fließen 142 Millionen Euro vom Bund in die Thüringer Kindergärten. Betreuungsqualität und Beitragsfreiheit sollen ausgebaut werden. Der Freistaat legt noch 36 Millionen drauf.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

142 Millionen Euro vom Bund für Thüringer Kindergärten

Mit Beginn des neuen Jahres stehen Thüringen zusätzliche Gelder aus dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz zur Verfügung. „Die Bundesmittel fließen ab dem 1. Januar 2020“, sagte eine Sprecherin des zuständigen Bildungsministeriums. Der Anteil, der dem Freistaat für 2019 zustehe – voraussichtlich rund 12,8 Millionen Euro –, gehe aber nicht verloren, sondern werde übertragen. „Es war höchste Zeit, dass der Bund sich stärker an der Finanzierung der frühkindlichen Bildung beteiligt“, sagte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) dieser Zeitung.

In den nächsten Jahren gehen 142 Millionen Euro nach Thüringen, der Freistaat legt nochmal 36 Millionen drauf. „Mit diesen 178 Millionen Euro verbessern wir den Betreuungsschlüssel in den Kindergärten, investieren in die Fachkräftegewinnung, starten ein Modellprojekt für multiprofessionelle Teams und stellen das zweite Kindergartenjahr beitragsfrei“, erläuterte Holter.

5,5 Milliarden Euro bis zum Jahr 2022

Bildung und Betreuung sollen in Thüringen beitragsfrei sein, Betreuungsqualität und Beitragsfreiheit parallel ausgebaut werden. „Es wäre falsch, eines der Ziele gegen das andere auszuspielen. Entscheidend wird sein, dass der Bund die Mittel über 2022 hinaus verstetigt“, so der Bildungsminister.

Das Finanzministerium hatte vorab auf Nachfrage mitgeteilt, dass „die kassentechnische Abwicklung“ für diesen Montag geplant sei. Die Länder erhalten damit einen größeren Anteil aus den Umsatzsteuereinnahmen des Staates, insgesamt 5,5 Milliarden Euro bis 2022. Über die genaue Verwendung der Kita-Gelder hatte jedes Bundesland mit dem Bund einen eigenen Vertrag geschlossen.

Nach Ansicht der Bildungsforscherin Katharina Spieß vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) wurden dabei allerdings teilweise falsche Prioritäten gesetzt. Die Mittel zu verwenden, um alle Familien von Gebühren zu entlasten, sei weniger sinnvoll.

Ulrike Grosse-Röthig, die Sprecherin der Elternvertretung Kindertagesstätten im Bund und in Thüringen ist, begrüßte den Trend zu beitragsfreien Kita-Jahren.