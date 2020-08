Über die nächsten Jahre sollen die Spielplätze in der Landgemeinde Bad Sulza runderneuert werden.

Bad Sulza. Spielplatz an der Ludwig-Wiegand-Straße soll erneuert werden. Rathaus spricht von weiteren Erneuerungen in 2021.

25.000 Euro für neuen Spielplatz in Bad Sulza

Mittlerweile ist auch der letzte große Auftrag aus dem diesjährigen Budget für die Spielplatz-Erneuerung der Landgemeinde Bad Sulza ausgelöst.

Wie das Rathaus mitteilte, sollen in den Standort an der Ludwig-Wiegand-Straße etwa 25.000 Euro investiert werden. Die alte Spielplatz-Anlage sei künftig nicht mehr TÜV-fähig. Nächstes Jahr soll am gleichen Ort auch Spielgerät für Kleinkinder ergänzt werden. 2021 sollen außerdem die Spielplätze Auf dem Walzel und Bergsulza Schwerpunkt des Erneuerungsprogrammes werden.