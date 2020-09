„30 Jahre sind genug“: Matschie beendet 2021 politische Karriere

Erfurt. Gut dreißig Jahre seien genug. Christoph Matschie will nächstes Jahr seine politische Karriere beenden. So begründet er seine Entscheidung.

Der frühere Thüringer Vizeministerpräsident Christoph Matschie (SPD) will seine politische Karriere beenden. Er werde in einem Jahr nicht wieder für den Bundestag kandidieren, teilte er per Facebook mit. Gut dreißig Jahre seien genug. „Deshalb mache ich jetzt Platz für die nächste Generation“, schrieb er. Was er danach mache, wisse er noch nicht. „Aber es wird etwas Neues sein und darauf freue ich mich.“