490 Thüringer Soldaten sind übers Weihnachtsfest im Auslandseinsatz

Rund 490 Thüringer Soldaten werden Weihnachten und Silvester fern der Heimat verbringen. Gemessen an den 4000 deutschen Soldaten, die derzeit auf Auslandseinsatz sind, ist das eine recht große Zahl.

Grund ist die Mission Enhanced Forward Presence in Litauen, zu Deutsch: Verstärkte Präsenz. Sie dient der Sicherung der Ostflanke des Nato-Bündnisses. Deutschland hat seit 2017 in Litauen die Führung der sogenannten Battlegroup inne.

Thüringer Batallion nach Rukla verlegt

Seit Juli leitet das Thüringer Panzergrenadier-Bataillon 391 aus Bad Salzungen diese Mission. Dazu wurde der Großteil des Bataillons für sechs Monate „mit Mann und Maus“ nach Rukla verlegt, wie ein Sprecher des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr erklärte. Zudem sind auch Soldaten aus Bad Frankenhausen und Gera eingebunden.

Ende Januar, Anfang Februar kehren die Thüringer zurück, danach übernehmen sächsische Einheiten. Auch das Panzerbataillon aus Bad Frankenhausen hatte die Leitung bereits für sechs Monate inne. Das Personal rotiert halbjährig, da die Nato Russland zugesichert hat, in Osteuropa keine Truppen dauerhaft zu stationieren.

Thüringer Soldaten auch in Mali und Afghanistan

Während 470 Thüringer in Litauen stationiert sind, sind die 20 übrigen Kameraden in andere Auslandseinsätze involviert, etwa in Mali und Afghanistan.

Thüringer Rettungsassistentin in Afghanistan: „Rituale sind ganz wichtig!“