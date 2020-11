75 Jahre – 75 Menschen: Generation Transformationskompetenz

Als Franziska Baum 1982 in Erfurt geboren wird, sieht es so aus, als würde die DDR noch viele Jahrzehnte Bestand haben. Als sie sieben ist, bröckelt alles. Die Mauer fällt, im Jahr darauf gibt es die ersten freien Wahlen, die D-Mark kommt und die Einheit wird besiegelt. Thüringen ist wieder ein Land, die drei Bezirke gibt es nicht mehr. Und was eben noch unumstößlich schien, ändert sich von jetzt auf gleich.

Bei den DDR-Jahrgängen Mitte 1970 und Ende 1980 kann eine Transformationserfahrung festgestellt werden; mehr noch: eine Transformationskompetenz. Mit Veränderungen und Unwägbarkeiten leben gelernt zu haben, zahlt sich auch jetzt wieder aus: Franziska Baum, die erst 2017 in die FDP eintrat, kann gut damit umgehen, wenn etwas im Fluss ist und nicht alles auf Jahre hinaus zementiert erscheint. Im Oktober 2019 wurde sie für die FDP in den Landtag gewählt; auf fünf Jahre hatte sie sich der Politik verpflichtet. Doch es sollte, ausgelöst durch ihren Fraktions- und Parteichef Thomas Kemmerich, schon bald alles anders kommen: Die jetzige Legislatur wird die wohl kürzeste bisher werden.

Aktuell macht Franziska Baum vor allem Bildungspolitik und hat sich dazu in sehr guter Lage genau gegenüber der Staatskanzlei in Erfurt einen Laden gemietet. Auf kurze Zeit. „Bildung ist die Grundlage dafür, dass Menschen ihr Leben in die Hand nehmen können.“ Derzeit setzt sie überwiegend auf Digitalformate. Weil es anders nicht geht. Dabei ist die Abgeordnete eine Person, die gerne mit Menschen direkt redet, ihnen in die Augen blickt. Eine, die beim Gespräch viel Engagement zeigt. Eine, der auch mit Maske anzusehen ist, dass sie gerne lächelt. Eine, die ihre Augen strahlen lassen kann.

So lacht sie auch bei der Frage nach dem großen liberalen Namen, den sie trägt: Baum. „Nein“, mit Gerhart Baum, Jahrgang 1932, gebürtiger Dresdner und legendärer Bundesinnenminister im Kabinett von Helmut Schmidt (SPD), „besteht kein mir bekanntes Verwandtschaftsverhältnis“, sagt sie. „Ich stehe mit meiner Politik für Menschen, die selbstverantwortlich ihr Leben annehmen wollen. Und ich glaube nicht, dass Herr Baum mir dabei widersprechen würde“, erklärt sie selbstbewusst, denn Gerhart Baum ist ein großer Kritiker der heutigen Lindner-FDP.

Als Franziska Baum in der DDR geboren wurde, wechselte die Bundesrepublik zu Helmut Kohl (CDU), der 1990 zum Kanzler der Einheit werden sollte. Ihre Generation, sagt Franziska Baum habe geprägt, „dass sich ein System ändert. Und das geschah zu einem Zeitpunkt unseres Leben, als wir noch so gut wie nichts vom Alten und noch nichts von der Bundesrepublik wussten.“ Anders gesagt: „Meine Eltern haben mit mir zusammen gelernt, wie dieses Westdeutschland funktioniert.“ Wichtig findet sie, dass es heute Netzwerke gibt. Sie selbst ist ihren Weg gegangen: Studium in Berlin, erste Berufserfahrung in Oranienburg, dann raus, „weil mir Oranienburg zu eng wurde“: London 2008 bis 2013. „Das war temporär angelegt.“ Rückkehr in die Thüringer Heimat, freiberuflich als Projektmanagerin tätig.

Aller Voraussicht nach soll im nächsten Frühjahr in Thüringen schon wieder Wahlkampf anstehen. Franziska Baum will erneut für die FDP antreten, so die Liberalen sie auf einen aussichtsreichen Listenplatz setzen… Ob die Liberalen 2021 noch einmal in Thüringen die Fünf-Prozent-Hürde schaffen? Das ist Zukunftsmusik. „Ich erlebe als Politikerin gerade die spannendste Zeit“, sagt Franziska Baum.