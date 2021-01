Abgeordnete des Thüringer Landtags mit Corona infiziert

Eine Abgeordnete des Thüringer Landtag hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Nach Bekanntwerden des positiven Testergebnisses wurde am Freitagmorgen eine gemeinsame Sitzung von Sozial- und Bildungsausschuss unterbrochen. Das erfuhr diese Zeitung aus Parlamentskreisen. Die beiden Gremien tagten gemeinsam, um die neue Corona-Verordnung der Landesregierung zu beraten, die am Sonntag in Kraft treten soll. Corona-Blog: Noch kein mutiertes Virus nachgewiesen – Nach 17 Jahren wegen Corona-Regeln plötzlich Hartz IV

Am Morgen hatten alle Abgeordneten und Mitarbeiter die Möglichkeit, sich einem Schnelltest zu unterziehen. Offenbar beteiligten sich aber einige Parlamentarier und Angestellte nicht an der Aktion.

Unklarheit herrschte am Vormittag noch über die Folgen der Infizierung. Die betroffene Abgeordnete, deren Identität dieser Zeitung bekannt ist, hatte nach Informationen dieser Zeitung auch Kontakt mit Sozialministerin Heike Werner (Linke). Sie und ihr Ministerium waren kurzfristig nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Nach internen Beratungen zwischen den Fraktionen wurde gegen 10.15 Uhr entschieden, die Sitzung nicht fortzusetzen. Die Stellungnahmen der Fachpolitiker sollen an den Ältestenrat des Parlaments übergeben werden, der final der Corona-Verordnung zustimmen muss.