AfD will Störer und Gewalttäter unter Flüchtlingen separieren

Wegen Unruhen nach Coronafall: Polizei verlegt Flüchtlinge

In der Thüringer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge war es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Unruhen gekommen. Die Bewohner stehen wegen eines Coronafalls in ihren Reihen unter Quarantäne. Die Staatsmacht hat nun durchgegriffen und die mutmaßlichen Störer aus dem Heim verlegt.

Foto: Sascha Fromm