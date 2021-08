Kabul/Berlin Die Taliban haben einen Angriff auf die Hauptstadt Kabul gestartet. Die Islamisten stießen laut Innenministerium von allen Seiten vor.

In Afghanistan haben die Taliban nach Angaben des Innenministeriums den Angriff auf die Hauptstadt Kabul gestartet. Die Islamisten stießen von allen Seiten vor, teilte das Ministerium mit. Kabul ist die letzte Großstadt, die noch nicht von den Taliban erobert ist.

Die Taliban teilten in einer Erklärung mit, Kabul "nicht mit Gewalt" unter ihre Kontrolle bringen zu wollen. In der Hauptstadt war aber am Sonntag sporadisches Gewehrfeuer zu hören, wie tagesschau.de berichtet. Zuvor hatten die Taliban die vorletzte Großstadt Dschalalabad im Osten Afghanistans erobert.

Erst am Samstag hatten die Taliban auch die nordafghanische Metropole Masar-i-Scharif unter ihre Kontrolle gebracht. Die Islamisten hatten die Stadt seit rund einer Woche intensiv angegriffen. Bis Juni hatte die Bundeswehr in Masar-i-Scharif ihr Hauptquartier. (fmg/afp)