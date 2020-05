Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Als frei gewählte Abgeordnete lehne ich Fraktionszwang ab“

Petra Albrecht wird 1990 für die PDS im Bezirk Potsdam Mitglied der ersten frei gewählten Volkskammer. Dennoch gehört sie in die Thüringer Reihe – und zwar qua Geburt. 1955 kommt sie als Petra Goslar in Gotha zur Welt – die Mutter, die aus dem Harz stammt, ist seit 1953 bei der Kasernierten Volkspolizei, der Vater Offizier der Roten Armee und in Erfurt stationiert. Als der Vater 1956 in die Sowjetunion reist, um eine Heiratsgenehmigung zu erwirken, verliert sich seine Spur im Gulag. Bis heute hat Petra Albrecht nicht aufklären können, was ihm damals geschieht. Noch immer seien Akten verschlossen, sagt sie. Ihre Mutter stirbt an Krebs, da ist sie gerade fünf. Das Kind wächst beim Bruder der Mutter und dessen Frau bei Strausberg auf und studiert danach Jura in Leipzig, wo sie im zweiten Studienjahr in die SED eintritt.

Die junge Frau promoviert 1981, hochschwanger verteidigt sie ihre Doktorarbeit. Sie ist an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft in Potsdam tätig. Ihren zweiten Doktortitel erwirbt sie 1988 an der Akademie der Landwirtschaften der DDR in Berlin. So gerät sie zwischen die Mühlen der Funktionäre, die sich nicht darüber einig sind, in welcher Weise Agrar und Industrie (AIV) weiterentwickelt werden sollen. Albrecht, die mit 33 Jahren damals jüngste Doppel-Doktorin, beschäftigt sich 1989 am Institut des ZK der SED in Liebenwalde mit der sozialistischen Wirtschaftsführung und der gesellschaftlichen Entwicklung in der Landwirtschaft. „Ich galt als Opposition in der SED. Dann kam die Wende“: Petra Albrecht gehört mit Marion Morgenstern und Lothar Bisky zur lnitiativgruppe PDS, der es die um „völlige Abschaffung der SED“ und der Bildung einer „neuen demokratischen Partei“ geht. Gregor Gysi allerdings vertritt die Linie, dass sich die SED zur PDS wandeln soll. Das ist vor allem auch eine Vermögensfrage. Albrecht plädiert für den glatten Schnitt. „Mir ging es um die Gestaltung eine besseren DDR: Reisefreiheit, Versammlungsfreiheit, mehr Grundrechte wollte ich erstreiten“, sagt sie.

Albrecht ist zunächst am Zentralen Runden Tisch in Berlin aktiv, „um die Interessen der Bäuerinnen in der Landwirtschaft zu vertreten“. Sie lebt in Oranienburg und wird dort für den Bezirk Potsdam nominiert. Der Graben in der PDS vertieft sich: Albrecht widersetzt sich der Vorgabe Gysis: „Alle sollten so abstimmen, wie er sagt.“ Sie erklärt, dass sie als frei gewählte Abgeordnete ausschließlich ihrem Gewissen verpflichtet und lehnt den Fraktionszwang ab. „Damit hatte ich verschissen...“ Der Eklat bleibt nicht verborgen: Als sie von einem CDU-Abgeordneten angesprochen wird, ob sie wechseln wolle, fragt sie sich: „Was soll ich da? Ich wollte ja nicht die sofortige Einheit.“

Herausragend in ihrer Volkskammerzeit ist, dass sie im Auftrag des Vorsitzenden des Rechtsausschusses der Volkskammer das Rechtsanwaltszulassungsgesetz im September 1990 vorträgt. Es wird beschlossen. „Und schon am nächsten Tag erhielt ich meine Zulassung für den Bereich der DDR.“ Albrecht macht Wahlkampf für den Bundestag, tritt aber bereits im November 1990 aus der PDS aus. Seit 1991 lebt sie in Frankfurt am Main, arbeitet 20 Jahre lang als Redakteurin einer juristischen Fachzeitschrift, ist bis heute noch immer als Rechtsanwältin aktiv und seit 2004 als Mitglied des Vorstandes der Rechtsanwaltskammer Frankfurt ehrenamtlich tätig.

Ihre Erfahrungen wären gewiss ein Buch wert, auch wegen der tiefen Einblicke, die sie 1989/90 gewann, oder? Sie sagt: Ja, doch. Aber dann würde ich bestimmt mit Anklagen überzogen… Und lacht.