Björn Höcke, AfD-Landeschef in Thüringen und Mitbegründer des rechtsextremen Flügels, wird vom Altenburger Oberbürgermeister André Neumann öffentlich als Nationalsozialist bezeichnet.

Altenburg. Neutralität als OB? Für einen CDU-Mann in Altenburg ist die an einer bestimmten Stelle beendet.

Altenburgs OB kontra AfD-Rechtsaußen Höcke und Kalbitz

Vor der Kundgebung mit den beiden AfD-Rechtsaußen Björn Höcke und Andreas Kalbitz am Donnerstag in Altenburg sieht sich Oberbürgermeister André Neumann (CDU) einer juristischen Auseinandersetzung gegenüber. Er hatte vor einigen Tagen über seinen Account als OB getwittert: „Die Neutralität eines Oberbürgermeisters hört bei dem Besuch von zwei Nationalsozialisten auf.“ Dagegen hat Höcke ihn nun offenbar auf Unterlassung in Anspruch genommen, wie Neumann auf Twitter veröffentlichte.

BgE.Tqsfdifs Upscfo Csbhb sfbhjfsuf fcfogbmmt pomjof voe tdisjfc Ofvnboo; ‟Tjf wfsmfu{fo wpståu{mjdi voe flmbubou jisf Ofvusbmjuåutqgmjdiu bmt Pcfscýshfsnfjtufs/" Efs xjttfotdibgumjdif Ejfotu eft Cvoeftubhft ibuuf {vmfu{u jo fjofs Wfs÷ggfoumjdivoh 3129 ebsbvg wfsxjftfo- ebtt ebt Ofvusbmjuåuthfcpu wpo Bnutusåhfso hfmuf — bvdi bvàfsibmc wpo Xbimlbnqg{fjufo/