Althaus wirbt für „Projektregierung“ von Linke und CDU

Der frühere Thüringer CDU-Ministerpräsident Dieter Althaus hat eine gemeinsame „Projektregierung“ seiner Landespartei mit der Linken gefordert. Gleichzeitig ermunterte er Altbundespräsident Joachim Gauck, zwischen beiden Parteien zu vermitteln. So wäre es „sehr förderlich“, wenn Gauck den geschäftsführenden Linke-Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und CDU-Landeschef Mike Mohring „zu einem erörternden Gespräch einladen würde“, sagte Althaus dieser Zeitung.

„Für mich heißt die Aufgabe, in konstruktiven Gesprächen Projekte für Thüringen kurzfristig zwischen Linke und Union zu definieren“, erklärte der Ex-Regierungschef. Diese Projekte könnten dann „die Grundlage einer projektbezogenen Zusammenarbeit von Linke und Union“ in dieser Wahlperiode sein. Dies gelte auch für die Kabinettsbildung: „Bei der Personalauswahl für eine solche Projektregierung sollte die Fachkompetenz und nicht die Parteimitgliedschaft im Mittelpunkt stehen.“

Gauck: Konkrete Absprachen nötig

Gauck hatte am Sonntagabend erneut für eine Zusammenarbeit von Linke und CDU in Thüringen geworben, gleichzeitig aber eine formale Koalition unter Verweis auf die Beschlusslage der Union ausgeschlossen. „Ich kann mir vorstellen, dass es Konzepte gibt, wo man sein eigenes Profil nicht verrät, und gleichzeitig nicht dasteht, den schwarzen Peter in der Hand und der Wählerschaft zeigt, ohne uns geht nichts“, sagte er im ZDF. Es müsse „eine Form gefunden werden, wie mit konkreten Absprachen Regierungsfähigkeit hergestellt“ werde.

Althaus sagte dieser Zeitung, er teile Gaucks Position vollständig: „Es gibt nach meiner Überzeugung auch genügend Projekte, die in diesem Sinne für Thüringen definiert werden können.“ Der Ex-Ministerpräsident betonte, dass Gauck im ZDF nur von der Linken und nicht ihren beiden bisherigen Koalitionspartnern gesprochen habe. „Weder die SPD noch die Grünen wurden erwähnt – und der Altbundespräsident formuliert immer sehr bewusst.“

Ramelow sprach schon von Expertenregierung

Ramelow selbst hatte im November eine Minderheitsregierung aus Experten unter linker Führung ins Gespräch gebracht – was in etwa Althaus‘ Gedanken einer Projektregierung entspricht. Dies wurde damals vor allem als Disziplinierungsversuch gegenüber Sozialdemokraten und Grünen verstanden, die trotz ihrer Wahlverluste mehr Sichtbarkeit in der künftigen Regierung einfordern. Gleichzeitig drängte der amtierende Regierungschef Union und FDP immer wieder zu Gesprächen.

Auch CDU-Landeschef Mike Mohring hatte unmittelbar nach der verlorenen Landtagswahl Ende Oktober eine Zusammenarbeit mit der Linken nicht ausgeschlossen und für Gespräche mit Ramelow geworben. Allerdings trat er dabei mehrheitlich auf harten Widerstand in seiner Partei.

Der Landesvorstand verabschiedete danach einstimmig eine Erklärung, in der jede Zusammenarbeit ausgeschlossen wurde. Darin wurde Mohring mit diesen Sätzen zitiert: „Ich kann mir keine Situation vorstellen, dass die abgewählte rot-rot-grüne Landesregierung durch die Unterstützung der CDU in eine neue Regierungsverantwortung gehoben wird. Das schließt sich aus.“ Auch die Bundes-CDU äußerte sich ablehnend. CDU und Linke seien wie „Feuer und Wasser“ und könnten nicht zusammenarbeiten, erklärte Generalsekretär Paul Ziemiak.

Rot-Rot-Grün setzt Gespräche fort

Allerdings gibt es in der CDU immer noch deutliche Stimmen für eine Öffnung gegenüber der Linken. Am deutlichsten warb der Eichsfelder Landrat Werner Henning für eine Kooperation beider Parteien.

Linke, SPD und Grüne setzen an diesem Montag ihre Gespräche über die Bildung einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung in Thüringen fort. Ein Kooperationsvertrag soll Mitte Januar vorliegen. Ramelow hat angekündigt, sich im Februar der Wahl im Landtag stellen zu wollen.