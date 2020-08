Erfurt/Jena. Bildungspolitiker Torsten Wolf baut auf Regelunterricht in Thüringen und fordert mehr Digitalisierung. Das sind die Pläne.

Ampeln in Schulen stehen auf grün: So soll der Regelunterricht gelingen

Wenn Ende des Monats in Thüringen die Ferien zu Ende gehen, beginnt, hofft Torsten Wolf auf einen guten Start in die Schule für alle. Der Linke-Landtagsabgeordnete aus Jena, der bildungspolitischer Sprecher seiner Fraktion ist, sagt mit Blick auf die Jüngsten: „Ich hoffe und wünsche, dass die Schuleinführungsfeiern so stattfinden können, dass sich Kinder und Eltern daran später gerne zurückerinnern.“ Trotz der notwendigen Einschränkungen. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.