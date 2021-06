In den USA haben sich Demokraten und Republikaner nach Aussage von Präsident Joe Biden auf ein milliardenschweres Infrastrukturpaket geeinigt. Medienberichten zufolge soll es ein Volumen von 950 Milliarden Dollar haben.

Washington/Berlin Amy Gutmann, Präsidentin der Elite-Uni UPenn, soll als US-Botschafterin nach Berlin kommen. Sie wäre die erste Frau auf dem Posten.

Amy Gutmann, Präsidentin der US-Elitehochschule University of Pennsylvania, soll die neue Botschafterin der USA in Deutschland werden. Die Personalie sei der Bundesregierung von der US-Regierung in Washington offiziell mitgeteilt worden, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Berliner Regierungskreisen erfuhr.

Ein Termin für ihre Akkreditierung bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sei aber noch nicht vergeben. Zuvor hatte der "Spiegel" über die Personalie berichtet.

Neue US-Botschafterin: Vater floh aus Nazideutschland

Gutmann hat selbst deutsche Wurzeln: Sie ist Tochter eines jüdischen Vaters, der 1934 wegen des nationalsozialistischen Regimes aus Deutschland fliehen musste. Seit 2004 ist die Politikwissenschaftlerin Präsidentin der Privatuniversität in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania, die als eine der besten Hochschulen des Landes gilt.

Die Hochschule, die als UPenn abgekürzt wird, gehört zur sogenannten Ivy League von prestigereichen Unis im Nordosten der USA. Damit spielt sie in der gleichen Liga wie die bekannten Hochschulen Princeton, Yale oder Harvard. Gutmanns Vertrag an der UPenn läuft noch bis 2022.

Die 71-Jährige wurde bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. 2011 wurde sie vom Magazin "Newsweek" zu den "150 Frauen, die die Welt bewegen" und 2018 von der Zeitschrift "Fortune" zu den 50 größten Führungspersönlichkeiten der Welt gezählt.

Gutmann wäre die erste Frau auf dem Posten

Gutmann wäre die erste Frau, die als US-Botschafterin in die Bundesrepublik entsendet wird. Laut "Spiegel"-Bericht muss die Nominierung durch US-Präsident Joe Biden noch vom Senat bestätigt werden. Zudem liegt die Personalie noch in den Händen von Bundespräsident Steinmeier. Dessen Zustimmung gelte aber als reine Formsache.

Seit dem Abgang des ehemaligen Botschafters Richard Grenell im Juni 2020 ist der Botschafterposten in Berlin vakant. Der Trump-Befürworter Grenell sorgte in Deutschland mit seinen häufig forschen Ansagen und seinem konfrontativen Auftreten immer wieder für Kritik.

Im Juli 2020 kündigte der damalige Präsident Donald Trump zwar an, den pensionierten Armee-Oberst Douglas Macgregor zu Grenells Nachfolger machen zu wollen. Macgregor wurde aber nie vom US-Senat bestätigt. Seit vergangenem Jahr wird die Botschaft übergangsweise von der Gesandten Robin Quinville als Geschäftsträgerin geleitet.

