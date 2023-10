Berlin. Das Leid der Menschen in Israel weckt bei vielen hierzulande das Bedürfnis zu helfen. Was benötigt wird und wie Sie helfen können.

Der Angriff auf Israel versetzt Millionen Menschen in Angst und Schrecken. Die Familien vor Ort in Israel brauchen vor allem medizinische Nothilfe, Nahrungsmittel, Trinkwasser und psychosoziale Unterstützung. Das Leid weckt bei vielen Menschen hierzulande das Bedürfnis zu helfen. Doch in Kriegsgebieten zu helfen, ist oft schwierig. Auch Helfer sind dort vielen Gefahren ausgesetzt. Wie unterstützt man am besten und welche Hilfen werden am dringendsten benötigt?

Der effektivste und schnellste Weg zu helfen, sind Geldspenden. Folgende große Organisationen bieten sich an:

Aktion Deutschland hilft:

Das Bündnis von „Aktion Deutschland Hilft“ fordert die Einhaltung des humanitären Völkerrechts. Manuela Roßbach, geschäftsführende Vorständin von „Aktion Deutschland Hilft“ sagt: „Aus unserer Sicht ist der Zugang zu notleidenden Menschen das größte Anliegen. Solange der nicht besteht, ist Nothilfe nur unter erschwerten Bedingungen möglich.“ „Aktion Deutschland Hilft“

evakuiert Schutzbedürftige und verteilt Notfall-Kits sowie Mobilitätshilfen an Menschen mit Behinderung;

leistet gemeinsam mit Partnerorganisationen medizinische Hilfe in Gaza und unterstützt dort etwa bei der Behandlung und Operation von Kindern;

organisiert mobile Ärzte-Teams zur Behandlung der Verletzten sowie zur Versorgung der Kranken und Entbindenden;

hält humanitäre Hilfslieferungen für das Al Shifa-Krankenhaus in Gaza bereit, um Verletzten so schnell wie möglich zu helfen;

fördert die Zusammenarbeit zwischen israelischen und palästinensischen Ärztinnen und Ärzten und unterstützt Menschen mit Behinderung darin, Zugang zu Arbeit zu erhalten;

plant psychosoziale Hilfe für israelische Kinder und Familien;

und schult Lehrpersonal in psychosozialer Unterstützung für ihre Schüler.

Wer spenden will, kann dies online auf der Webseite von Aktion Deutschland Hilft tun.

Ärzte ohne Grenzen:

Ärzte ohne Grenzen bietet weltweit medizinische Nothilfe. Sie sind überall dort aktiv, wo Menschenleben in Gefahr sind und humanitäre Hilfe dringend benötigt wird. „Ihre Spende setzen wir dort ein, wo sie am sinnvollsten ist und am dringendsten benötigt wird. Bei unseren Einsätzen entscheiden wir nicht nach Religion, Nationalität oder politischer Überzeugung“, schreibt die Organisation auf ihrer Webseite. Spenden können Sie ebenfalls online auf der Internetseite von Ärzte ohne Grenzen.

Keren Hayesod:

Keren Hayesod ist die führende Wohltätigkeitsorganisation für die Menschen Israels. Diese vereint nach eigenen Angaben weltweit Persönlichkeiten mit dem Ziel, der komplexen israelischen Gesellschaft eine erfolgreiche Entwicklung zu ermöglichen. Keren Hayesod hat eine Notfallkampagne ins Leben gerufen, um den Opfern des Überfalls auf Israel schnelle Hilfe und Unterstützung zu bieten. Dafür werden die Spenden eingesetzt:

medizinische Ausrüstung

Medikamente

geschützte Unterkünfte

psychologische Betreuung.

Spenden können ebenfalls online abgewickelt werden.

Magen David Adom (Israelisisches Rotes Kreuz):

Magon David Adom ist Israels nationaler medizinischer Notfalldienst. Dieser steht an vorderster Front bei der Rettung von Leben in Israel. Mit Rettungswagen, Booten, Hubschraubern und Motorrädern gewährleistet er die bestmögliche Versorgung in kritischen Situationen.

Gespendet werden kann per Banküberweisung: Kontoname: Magen David Adom in Israel, Israel Discount Bank, Konto Nr.: 1012306, Swift-Code: IDBLILIT, IBAN: IL480111510000001012306