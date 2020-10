Siegesmund stellt den Thüringer Corona-Sonderweg infrage

Kein Beherbergungsverbot für Menschen, die aus anderen deutschen Gebieten nach Thüringen reisen? Den definitiven Kurs von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), schärfere Corona-Regeln zu vermeiden, stellt seine Stellvertreterin infrage. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Würden die Zahlen so weiter steigen, „dann können wir nicht ausschließen, dass angesichts der beginnenden Herbstferien Instrumente wie Beherbergungsverbote neu diskutiert werden müssen“, sagte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) an diesem Donnerstag in Erfurt.

Thüringen will sich Beherbergungsverboten nicht anschließen

Zuletzt waren die Zahlen bundesweit deutlich gestiegen. Am Donnerstag erreichte der Wert der Neuinfektionen mit einer Veränderung von 4058 Fällen zum Vortrag einen Wert, wie er zuletzt im April in der Hochphase der Pandemie gemessen wurde.

Thüringen will dennoch einen Sonderweg gehen und sich den Beherbergungsverboten nicht anschließen. Ministerpräsident Ramelow begründet das damit, dass die Verantwortung für eine Quarantäne-Anordnung bei den Gesundheitsämtern vor Ort läge. Warum dann alle Menschen, die in Corona-Hotspots leben, nicht anderswo beherbergt werden soll, sei ihm unverständlich, sagte er der dpa und nannte das einen „Eingriff in das Gewerberecht“.

Thüringen gehört zu den Ländern mit den geringsten Infektionszahlen, die einen Sonderweg anstreben. Während die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut am Donnerstag für Thüringen 19 Neuinfektionen gemeldet haben, waren es in Berlin 378. Bremen hatte 103 Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Thüringen bei 6,9 - im Vergleich dazu Berlin und Bremen: 46,0 bzw. 49,5.

Anja Siegesmund plädiert dennoch auch in Thüringen für Vorsicht und bringt das auf die einfache Formel: „Lieber Waschstraße als Krankenhaus.“ Übersetzt: Die Menschen sollten sich an die Hygieneregeln halten, regelmäßig die Hände waschen und desinfizieren und vor allem Mund-Nase-Bedeckung tragen. Die Grüne-Politikerin geht davon aus, dass am kommenden Dienstag im Kabinett bereits über schärfere Maßnahmen diskutiert werden muss. „Die Gesundheit der Menschen steht an erster Stelle“, sagte sie.

Das könnte Sie auch interessieren: