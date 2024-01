Weimar. Thüringens Bauernpräsident Klaus Wagner hat eine ganze Reihe von Gründen für weiteren Protest.

Dass die Bauern in Deutschland mit der Gesamtsituation unzufrieden sind, dürfte inzwischen so ziemlich jeder bemerkt haben. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt der Präsident des Thüringer Bauernverbandes, Klaus Wagner, wie lange seine Branche ihren Protest noch durchhalten kann – und warum es für Landwirte oft so schwierig ist, faire Preise für Getreide, Milch und Fleisch zu bekommen.