Elmar Otto über Parteispenden im demokratischen Wettbewerb

Hier will jemand ein deutliches Zeichen setzen. Stephan Schambach, Internetunternehmer mit Jenaer Wurzeln, aber seit Langem global unterwegs, hat der CDU 300.000 Euro gespendet. Die Höhe der Einzelzuwendung ist beachtlich. Im Jahr 2024, mit Kommunal-, Europa- und Landtagswahlen, kommt ihr eine besondere Bedeutung zu.

Der Multimillionär hat auch zur Bundestagswahl bereits seit Portemonnaie geöffnet und CDU sowie FDP zusammen mehr als 500.000 Euro überwiesen. Von daher ist sein konservativ-liberales Profil nicht neu. Aber Schambach wirbt dieses Mal offensiv für den Thüringer Unionsmann Mario Voigt.

Der Intershop-Gründer ist nicht der Einzige, der sich für den christdemokratischen Spitzenkandidaten starkmacht. Voigt, einst selbst für einige Zeit in der Wirtschaft tätig, ist es gelungen, Mittelständler um sich zu scharen, die mit ihm Werte teilen. Sie alle eint zudem, dass sie ein Abdriften des Freistaats nach rechts außen verhindern wollen. Denn die Gefahr ist groß: Weiterhin liegt die AfD in den Umfragen deutlich in Front.

Bei den in diesem Jahr beim Bundestag registrierten, meldepflichtigen Spenden über 50.000 Euro ist Schambach nicht der Primus. Den Angaben zufolge ging der höchste Betrag bislang an das Bündnis Sahra Wagenknecht, das sich über 990.000 Euro freuen durfte.

Warum auch nicht? Parteispenden sind Teil des demokratischen Wettbewerbs. Nur transparent müssen sie sein.