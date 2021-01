Es ist eine Nachricht, die die Impfplanung in Deutschland deutlich erschüttern könnte: Zwar empfiehlt die Ständige Impfkommission auch die Corona-Impfung mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca – allerdings mit einer entscheidenden Einschränkung.

Aufgrund von derzeit verfügbaren Daten werde dieser Impfstoff nur für Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren empfohlen, hieß es am Donnerstag im Bundesgesundheitsministerium. Der Impfstoff von Astrazeneca soll voraussichtlich am Freitag in der EU zugelassen werden.

Da die deutsche Impfstrategie vor allem darauf fußt, erst Risikopatienten, vor allem Senioren, gegen das Coronavirus zu immunisieren, muss die Planung nun wahrscheinlich deutlich angepasst werden. Von dem preiswerten Impfstoff des britisch-schwedischen Unternehmens hatte sich die Bundesregierung nämlich gleich 60 Millionen Dosen gesichert – vergleichsweise viel.

Es sind nicht die ersten schlechten Nachrichten in Bezug auf das Vakzin. Denn bisher stehen die bestellten Dosen zur Verimpfung überhaupt noch nicht bereit. Der Hersteller Astrazeneca hält trotz EU-Protesten an seiner Ankündigung fest, dass die geplante Lieferung an die EU-Staaten im ersten Quartal um 60 Prozent, auf nur noch 31 Millionen Dosen, gekürzt wird. Auch ein drittes Krisentreffen am Mittwochabend zwischen Unternehmensleitung, der EU-Kommission und Vertretern der EU-Staaten brachte keine Annäherung.

