Ausgang wird nachts beschränkt - Die Übersicht zum Lockdown in Thüringen

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, gilt in Thüringen ab Mittwoch eine Ausgangsbeschränkung von 22 bis 5 Uhr. Die Montagabend veröffentlichte Verordnung sieht aber Ausnahmen vor. Auch gilt die Sperre nicht zu Weihnachten und zum Jahreswechsel. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Ebenfalls am Mittwoch schließen der Einzelhandel, Schulen und Kindergärten. Für Kinder und Schüler bis einschließlich der 6. Klasse wird eine Notbetreuung angeboten.

900 Ärzte in Thüringen für Corona-Impfung einsatzbereit

Familien oder Personen sollen sich nur mit einem weiteren Haushalt treffen dürfen, wobei nicht mehr als insgesamt fünf Menschen (plus Kinder unter 14) zusammenkommen dürfen. Über Weihnachten wird die Regel leicht gelockert.

Sozialministerin Heike Werner (Linke) begründete den verschärften Lockdown, der ähnlich ab Mittwoch in ganz Deutschland gilt, mit den steigenden Infektionszahlen. Thüringen steht in der Statistik mit an der Spitze der Länder. „In den Krankenhäusern und in den Pflegeheimen erreichen wir die Grenzen unserer Möglichkeiten“, sagte Werner. „Dringend benötigtes Personal fehlt, freie Kapazitäten neigen sich dem Ende zu.“ Das Land müsse daher „deutlich stärker gegensteuern“, erklärte die Ministerin.

Auf den Intensivstationen liegen inzwischen 113 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. Die Hälfte davon muss beatmet werden. 151 Betten sind noch frei.

Wie zu Wochenbeginn auf Grund von Meldeverzögerungen am Sonntag üblich, ging die Zahl der am frühen Montag gemeldeten, täglichen Neuinfektionen auf 488 zurück. Binnen einer Woche starben 90 Menschen mit dem Coronavirus, die Gesamtzahl erhöhte sich auf 514. Die Inzidenz, also der Wert positiver Corona-Tests auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen, stieg auf 234,7. Am stärksten betroffen sind das Altenburger Land und der Landkreis Hildburghausen.

Wegen der Pandemie wird der Landtag in diesem Jahr nur noch zwei- statt viermal tagen.

