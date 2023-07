China/Peking. Seit vier Wochen ist Chinas Außenminister Qin Gang nicht mehr gesehen worden. Wegen des Verschwindens läuft die Gerüchteküche heiß.

Als Qin Gang (57) Ende Juni den russischen Vize-Außenminister Andrej Rudenko empfing, stolzierte er noch betont gelassen durch das Regierungsviertel in Peking. Seither jedoch wurde der 57-Jährige nicht mehr gesehen. Chinas Außenminister ist seit vier Wochen spurlos verschwunden. Dabei tanzte er zuvor nahezu täglich auf praktisch allen diplomatischen Hochzeiten. Doch plötzlich erschien Qin selbst zu wichtigen Pflichtterminen nicht mehr. Ein geplantes Treffen mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell sagte die chinesische Seite ohne Begründung in letzter Sekunde ab.

Außenminister von China spurlos verschwunden: Heiße Gerüchte – steckt eine Affäre dahinter?

Auch am ASEAN-Treffen vergangene Woche in Indonesien nahm der Spitzendiplomat nicht teil. "Aus gesundheitlichen Gründen", hieß es damals von einem Sprecher des Außenministeriums. Die Gerüchteküche auf chinesischsprachigen sozialen Medien läuft seither heiß. Nach etlichen Hinweisen hat sich vor allem eine pikante Theorie als wahrscheinlichster Grund hinter dem Verschwinden von Qin Gang durchgesetzt: Dieser habe eine Affäre – ja möglicherweise ein außereheliches Kind – heißt es. Und nun werde er dafür diszipliniert.

Befeuert wird die Theorie durch die Postings einer Hongkonger Fernseh-Reporterin, die den chinesischen Außenminister während seiner damaligen Zeit als Botschafter in Washington interviewt hat. Auf ihrem Twitter-Account postete sie – nach einem Jahr Online-Abstinenz – eine kryptische Botschaft mit mehreren Fotos. Zu sehen ist eine Aufnahme mit Qin Gang – eine andere mit ihrem neugeborenen Sohn.

Name Qin Gang (57) Geboren 19. März 1966 in Tianjin (China) Amt Außenminister der Volksrepublik China (seit 2022) Vorheriges Amt Botschafter der Volksrepublik China in den Vereinigten Staaten (2021–2023) Partei Kommunistische Partei Chinas

Affären-Gerüchte über Qin Gang in Taiwaner Nachrichten – wie das Außenministerium reagiert

"Brotkrümel überall", kommentierte die chinesische Demokratie-Aktivistin Yaxue Cao, die mittlerweile in den USA lebt. Ihre Aussage spielt auf das "Breadcrumbing" an – ein Konzept, bei dem jemand einem Ex-Liebespartner romantische, jedoch für Drittpersonen kaum eindeutig zu erkennende Anspielungen aussendet.

Ist eine außereheliche Affäre der Grund für Qin Gangs (Archivbild) verschwinden? Der 57-Jährige wurde erst 2022 zum neuen Außenminister ernannt. Foto: Mark Schiefelbein/AP

Während die meisten Spekulationen in China zensiert werden, haben es die Gerüchte in Taiwan bis in die Abendnachrichten geschafft. Das hat auch mit der erstaunlichen öffentlichen Reaktion zu tun. Zuletzt hakte nämlich ein Reporter der "Financial Times" bei der täglichen Pressekonferenz des Außenministeriums in Peking nach. Er fragte explizit, ob Qin Gangs Abstinenz mit den Gerüchten um eine außereheliche Affäre zusammenhängen könnte. Anstatt die Aussage konkret abzustreiten, entgegnete Sprecherin Mao Ning trocken: "Ich habe keine Informationen anzubieten."

Öffentliche Personen in China verschwinden spurlos: Selbst einst reichster Chinese betroffen

Bei der Causa Qin Gang geht es im Kern darum, dass ein zunehmend intransparentes und repressives System immer wieder öffentliche Personen einfach verschwinden lässt. Das betrifft Geschäftsmänner gleichermaßen wie Politiker oder Stars aus der Unterhaltungsbranche: Der chinesische Leiter von Interpol Meng Hongwei wurde etwa 2018 festgenommen, als er sich für einen Kurzbesuch in China aufhielt. Damals erfuhr die Öffentlichkeit zumindest Monate später die Hintergründe – dass es sich nämlich um einen mutmaßlichen Korruptionsfall handelte.

Bei der Tennisspielerin Peng Shuai – die einen hochrangigen Parteikader des sexuellen Übergriffs bezichtigte – hat die Öffentlichkeit niemals die wahren Hintergründe ihrer Abwesenheit erfahren. Dass sie später bei offensichtlich inszenierten Auftritten beteuerte, dass alles in Ordnung sei, feuerte die Spekulationen nur weiter an. Selbst Jack Ma – der einst reichste Chinese – verschwand Ende 2020 nach einer kritischen Rede monatelang von der Bildfläche. Von seiner Firma Alibaba hieß es vage, dass er eben gerne reise.

