Landeselternvertretung und Bildungsgewerkschaft fordern mehr Infektionsschutz in Klassenzimmern

Erfurt. Die Bildungsgewerkschaft erwartet vom Bildungsministerium eine klare Positionierung „pro“ Luftfilteranlagen. Die Forderung, bis Oktober jedes zweite Klassenzimmer damit auszustatten, scheint jedoch illusorisch.

Zum Start des neuen Schuljahres in drei Wochen werden nach Einschätzung der GEW viel zu wenig Luftfilter in den Klassenräumen zur Verfügung stehen. Die Schulträger hätten zu zögerlich mit Planung und Kauf begonnen. Auch wenn mobile Geräte weniger effektiv als stationäre Anlagen seien, böten sie dennoch eine gute Möglichkeit für mehr Sicherheit zu sorgen, gerade in Räumen, in denen Querlüften schwierig bis unmöglich sind. Die Bildungsgewerkschaft erwartet vom Bildungsministerium eine klare Positionierung „pro“ Luftfilteranlagen. Bis zu den Oktoberferien sollte mindestens jeder zweite Klassenraum mit einem Luftfilter ausgestattet sein, fordert die GEW.

Von einer Ausstattung mit Luftfiltern in der Fläche sind Thüringens Schulen weit entfernt

Für besseren Infektionsschutz hatte das Land für das laufende Jahr 5 Millionen Euro bereitgestellt. Davon ist eine halbe Million für die wissenschaftliche Begleitung vorgesehen, der Rest für Investitionen in mobile Luftfilter, CO2-Sensoren, Trennwände und anderen Schutzmaßnahmen. Die Schulträger haben davon nach Auskunft des Thüringer Infrastrukturministerium bislang 3,82 Millionen Euro abgerufen (Stand 21. Juli). Von einer Ausstattung von Klassenräumen mit mobilen Luftfiltern in der Fläche kann allerdings keine Rede sein. Richtlinien und Empfehlungen unter anderem aus dem Bundesumweltamt folgend, wonach der Einsatz mobiler Geräte nur in Ausnahmefällen sinnvoll sind, setzen viele Schulträger die Landesmittel für den Erwerb von CO2-Ampeln ein, sie messen die Raumluft zeigen an, wann gelüftet werden muss.

Auch bei der Landeselternvertretung (LEV) stößt der schleppende Erwerb mobiler Geräte auf Kritik. Förderrichtlinien gingen an der Realität vorbei, konstatiert Sprecherin Claudia Koch. Die Schulträger wiederum könnten sich könnten sich eine umfängliche Finanzierung nicht leisten, „deswegen passiert besser mal nichts“. Eltern stünden dem mit Unverständnis und Frustration gegenüber, so die LEV-Sprecherin und dringt auf Gespräche zwischen Schulträgern und Elternschaft zum Stand der Vorbereitungen.

